Рашисти підняли в повітря свої вертольоти після вибухів в окупованих містах, ілюстративне фото: Бердянська міськрада

https://racurs.ua/ua/n178638-rosiyska-aviaciya-krujlyaie-nad-melitopolem-ta-berdyanskom-pislya-vybuhiv.html

Ракурс

У Запорізькій області пролунала серія вибухів на тимчасово окупованих територіях, після чого російські загарбники підняли в небо свою авіацію.

Так, жителі окупованого Бердянська повідомляють, що після гучних вибухів у Мелітополі та Токмаку сьогодні, 8 січня, над містом кружляють російські гвинтокрили. Про це повідомляється у Telegram-каналі Бердянської міської ради.

Вони летять у бік Бердянської коси, куди скоріш за все звозять поранених. Нагадуємо, як ми повідомляли раніше, на бердянських базах відпочинку рашисти організували свої шпиталі, — зазначають у міськраді.

Також про ворожу авіацію у своєму Telegram-каналі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російська авіація злетіла відразу після вибуху на захопленому заводі «Гідромаш», де окупанти розмістили чергову військову базу.