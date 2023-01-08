Российская авиация кружит над Мелитополем и Бердянском после взрывов — деталиhttps://racurs.ua/n178638-rossiyskaya-aviaciya-krujit-nad-melitopolem-i-berdyanskom-posle-vzryvov-detali.htmlРакурс
У Запорізькій області пролунала серія вибухів на тимчасово окупованих територіях, після чого російські загарбники підняли в небо свою авіацію.
Так, жителі окупованого Бердянська повідомляють, що після гучних вибухів у Мелітополі та Токмаку сьогодні, 8 січня, над містом кружляють російські гвинтокрили. Про це повідомляється у Telegram-каналі Бердянської міської ради.
Вони летять у бік Бердянської коси, куди скоріш за все звозять поранених. Нагадуємо, як ми повідомляли раніше, на бердянських базах відпочинку рашисти організували свої шпиталі, — зазначають у міськраді.
Також про ворожу авіацію у своєму Telegram-каналі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, російська авіація злетіла відразу після вибуху на захопленому заводі «Гідромаш», де окупанти розмістили чергову військову базу.
ППО рашистам явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація, — зазначив Федоров.