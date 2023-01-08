Пожежа на металопрокатному заводі в Донецьку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178637-u-donecku-goryt-zavod-de-rashysty-remontuut-svou-tehniku-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Донецьку горить металопрокатний завод, на території якого російські загарбники розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки.

Про це сьогодні, 8 січня, повідомляється у Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.

На відео можна побачити стовп диму, який піднімається над одним із районів міста.

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині українські партизани за допомогою саморобного вибухового пристрою знищили залізничне полотно, яким рашисти перевозили свою техніку.