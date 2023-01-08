Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа на металопрокатному заводі в Донецьку, скріншот відео
У Донецьку горить завод, де рашисти ремонтують свою техніку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178637-u-donecku-goryt-zavod-de-rashysty-remontuut-svou-tehniku-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Донецьку горить металопрокатний завод, на території якого російські загарбники розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки.
Про це сьогодні, 8 січня, повідомляється у Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.
На відео можна побачити стовп диму, який піднімається над одним із районів міста.
Нагадаємо, нещодавно на Луганщині українські партизани за допомогою саморобного вибухового пристрою знищили залізничне полотно, яким рашисти перевозили свою техніку.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...