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Ракурс
Українські партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти, скріншот відео

Партизани знищили залізничне полотно на Луганщині (ВІДЕО)

7 січ 2023, 21:53
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На Луганщині українські партизани за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ — с. Лантратівка» в районі міста Щастя.





Подія сталася ввечері 6 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.

Чиновник зазначає, що за попередньою інформацією, це залізничне сполучення рашисти використовують для транспортування військової техніки, особового складу та боєкомплекту.

Крім того, у зворотному напрямку орки вивозять цим шляхом українське зерно на територію рф, — зазначає Гайдай. — У своїх змі рашисти самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна.

Джерело: Ракурс


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