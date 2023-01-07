Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно, которое использовали оккупанты, скриншот видео
Партизаны уничтожили железнодорожное полотно на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178617-partizany-unichtojili-jeleznodorojnoe-polotno-na-luganschine-video.htmlРакурс
На Луганщині українські партизани за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ — с. Лантратівка» в районі міста Щастя.
Подія сталася ввечері 6 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.
Чиновник зазначає, що за попередньою інформацією, це залізничне сполучення рашисти використовують для транспортування військової техніки, особового складу та боєкомплекту.
Крім того, у зворотному напрямку орки вивозять цим шляхом українське зерно на територію рф, — зазначає Гайдай. — У своїх змі рашисти самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...