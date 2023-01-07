Украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно, которое использовали оккупанты, скриншот видео

https://racurs.ua/n178617-partizany-unichtojili-jeleznodorojnoe-polotno-na-luganschine-video.html

Ракурс

На Луганщині українські партизани за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ — с. Лантратівка» в районі міста Щастя.

Подія сталася ввечері 6 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.

Чиновник зазначає, що за попередньою інформацією, це залізничне сполучення рашисти використовують для транспортування військової техніки, особового складу та боєкомплекту.