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Возле города Лутугино в Луганской области произошел взрыв на газопроводе, фото: Nexta
Взрыв на газопроводе раздался возле оккупированного Луганска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178616-vzryv-na-gazoprovode-razdalsya-vozle-okkupirovannogo-luganska-video.htmlРакурс
На Луганщині в районі тимчасово окупованого міста Лутугине Луганського району пролунав вибух на магістральному газогоні.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 7 січня ввечері. За попередньою інформацією, в результаті без газу залишилися понад 13 тис. споживачів. Окупанти стверджують, що вже відправили ремонтників усувати наслідки вибуху.
Лутугине перебуває під російською окупацією з 2014 року.
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