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Біля міста Лутугине на Луганщині стався вибух на газогоні, фото: Nexta
Вибух на газогоні пролунав біля окупованого Луганська (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178616-vybuh-na-gazogoni-prolunav-bilya-okupovanogo-luganska-video.htmlРакурс
На Луганщині в районі тимчасово окупованого міста Лутугине Луганського району пролунав вибух на магістральному газогоні.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 7 січня ввечері. За попередньою інформацією, в результаті без газу залишилися понад 13 тис. споживачів. Окупанти стверджують, що вже відправили ремонтників усувати наслідки вибуху.
Лутугине перебуває під російською окупацією з 2014 року.
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