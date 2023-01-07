Біля міста Лутугине на Луганщині стався вибух на газогоні, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n178616-vybuh-na-gazogoni-prolunav-bilya-okupovanogo-luganska-video.html

Ракурс

На Луганщині в районі тимчасово окупованого міста Лутугине Луганського району пролунав вибух на магістральному газогоні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 7 січня ввечері. За попередньою інформацією, в результаті без газу залишилися понад 13 тис. споживачів. Окупанти стверджують, що вже відправили ремонтників усувати наслідки вибуху.

Лутугине перебуває під російською окупацією з 2014 року.