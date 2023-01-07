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Ракурс
Біля міста Лутугине на Луганщині стався вибух на газогоні, фото: Nexta

Вибух на газогоні пролунав біля окупованого Луганська (ВІДЕО)

7 січ 2023, 21:34
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На Луганщині в районі тимчасово окупованого міста Лутугине Луганського району пролунав вибух на магістральному газогоні.





Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 7 січня ввечері. За попередньою інформацією, в результаті без газу залишилися понад 13 тис. споживачів. Окупанти стверджують, що вже відправили ремонтників усувати наслідки вибуху.

Лутугине перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Джерело: Ракурс


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