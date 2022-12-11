Оккупанты в Луганске назвали Тараса Шевченко «российский поэтом». Фото: wikimapia.org

https://racurs.ua/n177699-okkupanty-prisvoili-pamyatnik-tarasu-shevchenko-v-luganske-foto.html

Ракурс

Російські окупанти відомі не лише своєю агресією до всього українського, загарбники хочуть навіть вкрасти українську історію чи «привласнити» українських діячів.

Загарбники насмілилися назвати українського поета Тараса Шевченка «російським». Відповідна табличка з’явилася на пам’ятнику Кобзареві в окупованому Луганську. Про це 11 грудня медіакомпанія WAS повідомила в Facebook.

Луганськ. Чи є у світі хоч щось, що Росія не намагалася б вкрасти? — опублікувало медіа відповідне фото.

Окупанти на табличці з гербом країни-агресора рф нашкрябали: «Тарас Григорович Шевченко. Російський поет».

Як відомо, свою ненависть до всього українського російські загарбники показують з початку повномасштабного вторгнення. Так, війська рф у березні розстріляли пам’ятник українському письменнику Тарасу Шевченку в селищі Бородянка, що на Київщині.

Нагадаємо, у жовтні російські загарбники, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову і флотоводцю Федору Ушакову.

Джерело: WAS