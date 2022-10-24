Загарбники вкрали з Херсона пам’ятники Суворову та Ушакову. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n176087-zagarbnyky-vkraly-z-hersona-pam-yatnyk-suvorovu-ta-tehniku-dsns-foto.html

Ракурс

Російські окупанти в Херсоні грабують не лише місцевих мешканців, але й крадуть пам’ятники та міську техніку.

Вночі в понеділок, 24 жовтня, з обласного центру росіяни вкрали пам’ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову. Херсонці вважають, що монументи вкрали під час «евакуації» на лівий берег Дніпро. Про це повідомляють «Дождь» та РІА «Новости».

Пам’ятник Ушакову в Херсоні був встановлений перед будівлею міської ради. Ще один монумент цьому адміралу знаходився навпроти Херсонської державної морської академії. Його теж поцупили.

А заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону розповів, що російські військові вивезли з міста техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема, техніку ДСНС, що ще залишається. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств, — розповів посадовець.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявляли, що командування російських військ можливо й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна говорити про те, що росіяни тікають із міста. Окупанти завозять до обласного центру нові військові підрозділи та готуються до оборони в Херсоні.

Джерела: «Дождь», РІА «Новости»