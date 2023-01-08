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Ракурс
Потяг з трупами росіян прибув у Кемеровську область рф – Генштаб

Потяг з трупами росіян прибув у Кемеровську область рф — Генштаб

8 січ 2023, 14:23
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До Кемеровської області росії прибув потяг-рефрижератор, заповнений трупами воєнних злочинців армії росії.





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні станом на ранок 8 січня.

Противник продовжує зазнавати втрат… з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на сьогодні складають 111 тис. 170 військовослужбовців. Також ЗСУ знищили 3 тис. 69 танків, 6 тис. 130 бойових броньованих машин, 2 тис. 65 артилерійських систем та понад 550 гелікоптерів і літаків.

Джерело: Ракурс


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