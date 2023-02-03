Нацгвардейцы из «Иглы» сбили вражеский Су-25 в районе Бахмута. Фото: Милитарный

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Ракурс

Російський штурмовий літак Су-25 («Грач») було знищено в Донецькій області.

Ворожу «пташку» приземлили в південно-східній околиці Бахмута у четвер, 2 лютого. Бійці Національної гвардії виявили два російських «Грачі» на відстані 3 км, а стрілець-зенітник захопив ціль на ПЗРК «Ігла-1». Внаслідок бойової роботи один штурмовик було уражено. Про це повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на псевдо Партизан, передає прес-служба Нацгвардії.

Військові наголосили, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. Лише за минулий тиждень цей розрахунок НГУ знищив гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

У Нацгвардії наголосили, що окупанти використовують Су-25 для знищення наземних цілей та завдають ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Також повідомляється, що росіяни не припиняють наступальних дій на Бахмутському напрямку, але зазнають великих втрат. Однак всі атаки ворога відбиваються.

У Генеральному штабі ЗС України повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 294 літаки.

Нагадаємо, 27 січня українські військові знищили на східному напрямку російський штурмовий літак Су-25 («Грач»). Також було знищено два гелікоптери, один із яких Мі-24.