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Ракурс
Нацгвардійці з «Ігли» збили ворожий Су-25 в районі Бахмута. Фото: Мілітарний

Нацгвардійці з «Ігли» збили ворожий Су-25 в районі Бахмута

3 лют 2023, 15:18
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Російський штурмовий літак Су-25 («Грач») було знищено в Донецькій області.





Ворожу «пташку» приземлили в південно-східній околиці Бахмута у четвер, 2 лютого. Бійці Національної гвардії виявили два російських «Грачі» на відстані 3 км, а стрілець-зенітник захопив ціль на ПЗРК «Ігла-1». Внаслідок бойової роботи один штурмовик було уражено. Про це повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на псевдо Партизан, передає прес-служба Нацгвардії.

Військові наголосили, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. Лише за минулий тиждень цей розрахунок НГУ знищив гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

У Нацгвардії наголосили, що окупанти використовують Су-25 для знищення наземних цілей та завдають ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Також повідомляється, що росіяни не припиняють наступальних дій на Бахмутському напрямку, але зазнають великих втрат. Однак всі атаки ворога відбиваються.

У Генеральному штабі ЗС України повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 294 літаки.

Нагадаємо, 27 січня українські військові знищили на східному напрямку російський штурмовий літак Су-25 («Грач»). Також було знищено два гелікоптери, один із яких Мі-24.

Джерело: Ракурс


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