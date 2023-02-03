Трех российских агентов разоблачили в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n179541-treh-rossiyskih-agentov-razoblachili-v-dnepre-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині затримали трьох місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення через свою проросійську позицію добровільно погодилися на пропозицію допомагати представникам спецслужб рф в проведенні підривної діяльності проти України.
Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Виконуючи завдання російського куратора, агенти підшукували та вербували громадян України для систематичного збору інформації військового характеру представникам держави-агресора, — вказано в повідомленні. — У подальшому підозрювані передавали інформацію ворогу через закриті канали зв’язку. За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі, в разі входження російських військ на територію Дніпропетровської області.
В ході обшуків за місцями їхнього проживання було вилучено:
- корпуси гранат РГД-5, Ф-1, РГН із запалами;
- патрони;
- автомат АК-74У;
- пістолет;
- мобільні телефони;
- комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.
Затримали зловмисників під час виконання ними чергового завдання представника держави-агресора.
Їм повідомлено про підозру групі осіб за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та незаконного придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).
Наразі всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою.