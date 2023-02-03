У Дніпрі викрили трьох агентів російських спецслужб, фото: Офіс генпрокурора

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На Дніпропетровщині затримали трьох місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення через свою проросійську позицію добровільно погодилися на пропозицію допомагати представникам спецслужб рф в проведенні підривної діяльності проти України.

Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Виконуючи завдання російського куратора, агенти підшукували та вербували громадян України для систематичного збору інформації військового характеру представникам держави-агресора, — вказано в повідомленні. — У подальшому підозрювані передавали інформацію ворогу через закриті канали зв’язку. За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі, в разі входження російських військ на територію Дніпропетровської області.

В ході обшуків за місцями їхнього проживання було вилучено:

корпуси гранат РГД-5, Ф-1, РГН із запалами;

патрони;

автомат АК-74У;

пістолет;

мобільні телефони;

комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Затримали зловмисників під час виконання ними чергового завдання представника держави-агресора.

Їм повідомлено про підозру групі осіб за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та незаконного придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

Наразі всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою.