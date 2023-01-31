Депутата міськради Сіверська викрили у роботі на ворога, фото: СБУ

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На Донеччині депутату Сіверської міської ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — за життя» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу).

За даними слідства, він у жовтні 2022 року погодився співпрацювати з представником воєнізованого формування, що має відношення до генштабу зс рф. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Виконуючи вказівки окупантів, підозрюваний надсилав дані щодо місць розташування підрозділів ЗСУ у м. Сіверську, а після обстрілів міста уточнював результати прильотів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за таку «роботу» він отримав від рашистів «винагороду» у сумі близько 6 тис. грн.

Наразі депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У прес-службі СБУ зазначають, що депутата завербував представник воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських Telegram-каналів.

Окрім даних про розміщення Сил оборони на території Бахмутського району, він також передавав координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах, — зазначають у спецслужбі. — Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

Затримали його на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.