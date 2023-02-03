Советник заместителя министра обороны подозревается в завладении 1,7 млрд грн (ФОТО)https://racurs.ua/n179547-sovetnik-zamestitelya-ministra-oborony-podozrevaetsya-v-zavladenii-1-7-mlrd-grn-foto.htmlРакурс
Радника заступника міністра оборони України (на громадських засадах) підозрюють у заволодінні 1,7 млрд гривень, які мали піти на закупку товарів для військових.
Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Йому сьогодні повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).
У прес-службі Нацполіції зазначають, що раднику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Раніше підозру отримав директор суб'єкта господарської діяльності.
За даними слідства, у 2022 році, вже після початку повномасштабного російського вторгнення, радник з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.
За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн, — наголошують у поліції.
Крім того, за місцем його мешкання радника правоохоронці провели санкціоновані обшуки.
Раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору товариства та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн дол. США, — додають у поліції.