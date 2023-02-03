Присвоил автомобиль — СБУ объявила подозрение экс-главе Херсонской ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n179546-prisvoil-avtomobil-sbu-obyavila-podozrenie-eks-glave-hersonskoy-ova-foto.htmlРакурс
Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголошено підозру за зібраними СБУ матеріалами.
Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-центр спецслужби.
Зазначається, що йдеться про чиновника, яки обіймав цю посаду у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року. У цей час очільником Херсонської ОВА був Геннадій Лагута.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
Санкція цих статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
В СБУ зазначають, що один із епізодів, який наразі розслідується, стосується незаконного заволодіння майном — екс-посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного російського вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування:
- навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, він сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб;
- у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса. В результаті він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто (продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд тощо);
- після цього посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому — керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той «перепродав» його своєму керівнику назад.
Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці, — наголошують в СБУ.
Триває досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності.