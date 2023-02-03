Бывшему главе Херсонской ОВА объявлено подозрение по двум статьям, фото: СБУ

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Ракурс

Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголошено підозру за зібраними СБУ матеріалами.

Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-центр спецслужби.

Зазначається, що йдеться про чиновника, яки обіймав цю посаду у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року. У цей час очільником Херсонської ОВА був Геннадій Лагута.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція цих статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

В СБУ зазначають, що один із епізодів, який наразі розслідується, стосується незаконного заволодіння майном — екс-посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного російського вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування:

навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, він сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб; у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса. В результаті він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто (продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд тощо); після цього посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому — керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той «перепродав» його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці, — наголошують в СБУ.

Триває досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності.