Радника заступника міністра оборони підозрюють у заволодінні коштами, які мали піти на закупку товарів для військових, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n179547-radnyka-zastupnyka-ministra-oborony-pidozruut-u-zavolodinni-1-7-mlrd-grn-foto.html

Ракурс

Радника заступника міністра оборони України (на громадських засадах) підозрюють у заволодінні 1,7 млрд гривень, які мали піти на закупку товарів для військових.

Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Йому сьогодні повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

У прес-службі Нацполіції зазначають, що раднику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше підозру отримав директор суб'єкта господарської діяльності.

За даними слідства, у 2022 році, вже після початку повномасштабного російського вторгнення, радник з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.

За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн, — наголошують у поліції.

Крім того, за місцем його мешкання радника правоохоронці провели санкціоновані обшуки.