ВСУ за сутки ликвидировали 17 ББМ, танков, артсистем и средств ПВО рф

https://racurs.ua/n179558-vsu-za-sutki-likvidirovali-17-bbm-tankov-artsistem-i-sredstv-pvo-rf.html

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Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року орієнтовно склали 130 тис. 590 осіб. Про це станом на ранок суботи повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати росіян орієнтовно склали: