ЗСУ за добу знищили 17 ББМ, танків, артсистем і засобів ППО росіян

https://racurs.ua/ua/n179558-zsu-za-dobu-znyschyly-17-bbm-tankiv-artsystem-i-zasobiv-ppo-rosiyan.html

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Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року орієнтовно склали 130 тис. 590 осіб. Про це станом на ранок суботи повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати росіян орієнтовно склали: