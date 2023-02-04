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ЗСУ за добу знищили 17 ББМ, танків, артсистем і засобів ППО росіян
ЗСУ за добу знищили 17 ББМ, танків, артсистем і засобів ППО росіянhttps://racurs.ua/ua/n179558-zsu-za-dobu-znyschyly-17-bbm-tankiv-artsystem-i-zasobiv-ppo-rosiyan.htmlРакурс
Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року орієнтовно склали 130 тис. 590 осіб. Про це станом на ранок суботи повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати росіян орієнтовно склали:
130 тис. 590 солдатів (+720 вдалося ліквідувати за останню добу);
3 тис. 218 танків (+3 за останню добу);
6 тис. 394 бойових броньованих машин (+6);
2 тис. 220 артилерійських систем (+5);
460 РСЗВ;
225 засобів ППО (+3);
294 літаки;
284 гелікоптери;
1 тис. 956 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4);
796 крилатих ракет;
18 кораблів /катерів;
5 тис. 81 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+13);
203 одиниці спеціальної техніки (+1).
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