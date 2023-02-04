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Ракурс
ЗСУ за добу знищили 17 ББМ, танків, артсистем і засобів ППО росіян

ЗСУ за добу знищили 17 ББМ, танків, артсистем і засобів ППО росіян

4 лют 2023, 09:21
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Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року орієнтовно склали 130 тис. 590 осіб. Про це станом на ранок суботи повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





Втрати росіян орієнтовно склали:

  • 130 тис. 590 солдатів (+720 вдалося ліквідувати за останню добу);

  • 3 тис. 218 танків (+3 за останню добу);

  • 6 тис. 394 бойових броньованих машин (+6);

  • 2 тис. 220 артилерійських систем (+5);

  • 460 РСЗВ;

  • 225 засобів ППО (+3);

  • 294 літаки;

  • 284 гелікоптери;

  • 1 тис. 956 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4);

  • 796 крилатих ракет;

  • 18 кораблів /катерів;

  • 5 тис. 81 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+13);

  • 203 одиниці спеціальної техніки (+1).

Джерело: Ракурс


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