Россия потеряла 200 тыс. солдат убитыми и ранеными - The New York Times

https://racurs.ua/n179559-rossiya-poteryala-200-tys-soldat-ubitymi-i-ranenymi-the-new-york-times.html

Ракурс

Росія втратила 200 тис. солдатів вбитими і пораненими за час повномасштабного вторгнення в Україну. Ці втрати всього за 11 місяців увосьмеро перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані. Такими є оцінки західних офіційних осіб, вказує американський «Інститут вивчення війни» (ISW) з посиланням на The New York Times.

2 лютого видання повідомило, що офіційні особи США та інших країн Заходу заявили, що бойові дії навколо Бахмута Донецької області збільшили і без того високу кількість втрат російської армії. Щодня в районі Бахмута гинуть або дістають поранення сотні військовослужбовців.

Очільник оборонного відомства Норвегії генерал Ейрік Крістофферсон 22 січня заявив, що російські сили втратили 180 тис. осіб в Україні. Разом з тим, Крістофферсон вказав на існування невизначеності щодо цих оцінок («Існує велика невизначеність щодо цих цифр, оскільки на даний момент ніхто не може дати хорошого огляду. Вони можуть бути як нижчими, так і вищими»).

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі торік 10 листопада заявив, що за оцінками американських чиновників в Україні загинули або дістали поранення понад 100 тис. російських військовослужбовців.

Збільшення цих західних оцінок у період з листопада 2022 року по січень 2023 року може свідчити про загальне коригування західних оцінок щодо російських втрат. The New York Times писала, що тисячі російських в’язнів-добровольців ПВК «Вагнера» загинули в районі Бахмута, підтверджуючи повідомлення російського видання Meduza про те, що понад 80% із 40 тис. «вагнерівців» або мертві, або зникли безвісти. Висока кількість російських втрат під час війни в Україні спонукає російських чиновників проводити нову хвилю мобілізації.