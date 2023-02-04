В Раде рассказали о расшифровке «черного ящика» с вертолета в Броварах

https://racurs.ua/n179564-v-rade-rasskazali-o-rasshifrovke-chernogo-yaschika-s-vertoleta-v-brovarah.html

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Стало відомо, коли розшифрують «чорну скриньку» з гелікоптера, який впав поблизу дитячого садка у Броварах.

Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з «чорних скриньок». Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум два, все ж таки буде розшифровано «чорну скриньку», і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією, — заявив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону.

Нардеп додав, що наразі найімовірнішими версіями трагедії залишаються помилка пілота та технічна несправність гвинтокрила. Разом з тим, не відкидиється й можливий варіант диверсії.

Нагадаємо, близько 8.20 18 січня у Броварах на Київщині на території дитячого садка впав гвинтокрил, у будівлі спалахнула пожежа. На борту перебувало дев’ятеро людей: троє членів екіпажу та представники МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Лубкович. Усі вони загинули. Також загинули та постраждали діти, яких того ранку батьки вели у дитсадок. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що це був один з гвинтокрилів французького виробництва, який партнери передали Україні. СБУ розглядала три версії авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера, а також умисні дії щодо його знищення.