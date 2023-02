В Индии арестовали 2 тыс. мужчин в рамках борьбы с детскими браками

В індійському штаті Ассам поліція заарештувала понад дві тисячі чоловіків, які одружилися на неповнолітніх дівчатах.

Телеканал NDTV з посиланням на поліцію та чиновників розповів, що кампанію боротьби з дитячими шлюбами напередодні анонсував головний міністр штату Хіманта Бісва Сарма.

У своєму твіті він підкреслив твердий намір місцевої влади покінчити з цією проблемою в регіоні. Самі шлюби з неповнолітніми дівчатами він назвав «непробачним та мерзенним злочином».

State wide arrests are presently underway against those violating provisions of Prohibhiton of Child Marriage Act .



1800 + have been arrested so far.



I have asked @assampolice to act with a spirit of zero tolerance against the unpardonable and heinous crime on women