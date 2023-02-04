В Индии арестовали 2 тыс. мужчин в рамках борьбы с детскими браками

https://racurs.ua/n179591-v-indii-arestovali-2-tys-mujchin-v-ramkah-borby-s-detskimi-brakami.html

Ракурс

В індійському штаті Ассам поліція заарештувала понад дві тисячі чоловіків, які одружилися на неповнолітніх дівчатах.

Телеканал NDTV з посиланням на поліцію та чиновників розповів, що кампанію боротьби з дитячими шлюбами напередодні анонсував головний міністр штату Хіманта Бісва Сарма.

У своєму твіті він підкреслив твердий намір місцевої влади покінчити з цією проблемою в регіоні. Самі шлюби з неповнолітніми дівчатами він назвав «непробачним та мерзенним злочином».

State wide arrests are presently underway against those violating provisions of Prohibhiton of Child Marriage Act .



1800 + have been arrested so far.



I have asked @assampolice to act with a spirit of zero tolerance against the unpardonable and heinous crime on women — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 3, 2023

За словами міністра, за два дні було заарештовано понад 2,2 тис. чоловіків. Своєю чергою, начальник поліції штату Г’янендра Пратап Сінгх повідомив журналістам, що правоохоронні органи зареєстрували понад чотири тисячі справ про шлюби з неповнолітніми, фігурантами яких є близько восьми тисяч осіб.

Згідно з індійським сімейним кодексом, шлюби для жінок у країні дозволені з 18 років, для чоловіків — з 21 року. Також на розгляді в індійському парламенті знаходиться законопроект, який передбачає підвищення віку шлюбу для жінок з 18 до 21 року.

Як зазначала міністр у справах жінок та розвитку дітей Індії Смріті Ірані, ця ініціатива дозволить дівчаткам завершити свою освіту та досягти економічної незалежності, а також досягти фізичної та психологічної зрілості.