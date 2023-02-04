Соцсети поразило фото воина, впервые после 11 месяцев плена отведавшего яблоко - обмен пленными

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Ракурс

Українські соцмережі обговорюють фото одного зі звільнених з полону 4 лютого військових ЗСУ.

На ньому Максим Колесников, мобілізований київський бізнесмен, який потрапив у полон ще в березні 2022 року під Києвом.

Максим уперше за 11 місяців скуштував свіжий фрукт — яблуко.

Саме у цей момент його сфотографували, а світлина з’явилася у Фейсбуці Міноборони України.

Колесников переїхав з родиною до Києва з Донецька. Він був ресторатором, директором із маркетингу й реклами у кількох мережах. Захищав Україну під час АТО.

Він також забезпеченням армії в Офісі реформ при Кабміні. У 2022 році Колесников знову пішов до ЗСУ.

Друзі й знайомі тривалий час не могли знайти Макса. Потім виявилося, що він у перші ж дні великої війни потрапив в оточення і в полон до російських військ під Києвом.

На фотографії після звільнення його впізнали не одразу. Кремезний 45-річний чоловік схуд й посивів у полоні.

Не впізнав. З поверненням з пекла, Максе! — написав у ФБ блогер Роман Шрайк. Нам потрібно в першу чергу зберігати спогади, пам’ятати, хто що робить, та говорити про людей, які творять нинішню історію України і можуть зникнути назавжди, — зауважив у своєму дописі відомий військовик та блогер Сергій Місюра.

Нагадаємо, 4 лютого з рашистського полону були звільнені 116 українських військовослужбовців та співробітників силових органів. Обмін відбувся на кордоні з Бєлгородською областю.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що звільнено зокрема оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку.