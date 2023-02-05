Власть развенчала российские вбросы об «успехах» оккупантов в Луганской области. Фото:

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Ракурс

Ситуація на Луганському напрямку зараз напружена.

Російські війська готуються до наступу й почали поширювати в мережі фейкову інформацію про начебто захоплення Білогорівки. Однак ворог відсутній у цьому населеному пункті, Збройні сили України повністю контролюють це селище. Про це 5 лютого повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зараз по рф розповсюджують інформацію, що Білогорівку вже контролює ворог, вони нібито повивозили звідти людей. Ну, по-перше, вони навіть не знають чи є там люди і скільки їх. По-друге, наші бійці знаходяться на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював, ніхто туди не заходив, ворога там нема, — зазначив він.

Гайдай додав, що фейками є інформація й про те, що ось-ось почнеться повномасштабний наступ росіян. Командування та бійці чітко розуміють, скільки резервів перекинуто і що відбувається на лінії фронту. Окупантам можуть дати відсіч.

За словами очільника ОВА, російські загарбники збільшили кількість атак та намагаються виявити можливі слабкі місця в обороні ЗСУ. Однак просування ворога українські воїни припиняють.

Нагадаємо, фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що ворог зібрав на маріупольському напрямку 30 тис. солдатів, бойовиків та найманців. Експерти вважають, що всі ці сили ворог готує для спроби наступу в Луганській області та неподалік Бахмута.