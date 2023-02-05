Ракета попала в здание университета. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n179606-obstrel-harkova-raketa-popala-v-zdanie-universiteta-ranenyh-stalo-bolshe.html

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Російські загарбники влучили ракетою у вищий навчальний заклад у Харкові.

Ворожа ракета пошкодила будівельні конструкції п’ятого та четвертого поверхів. Внаслідок цього виникла пожежа на площі 50 кв. м. Про це повідомили харківський міський голова Ігор Терехов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У прес-службі Національної поліції повідомили, що кількість поранених внаслідок ранкової атаки по Харкову зросла до п’яти осіб.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що одна з ракет влучила у п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Поранення дістав охоронець. Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Там поранення дістали четверо мешканців.

Попередньо встановлено, що обстріл вівся ракетами типу С-300 з території російської бєлгородської області. Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 5 лютого російські загарбники обстріляли ракетами С-300 центр Харкова. Дві ракети вибухнули у Київському районі міста.