рф вдарила двома ракетами по центру Харкова. Фото:

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Ракетний обстріл Харкова відбувся неділю, 5 лютого.

Російські військові атакували місто двома ракетами С-300. Вибухи сталися у центральній частині обласного центру. Місцевих жителів влада закликала бути в укриттях до завершення повітряної тривоги. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що дві ворожі ракети впали у Київському районі міста. Інформація про загиблих поки відсутня. На місці прильотів працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

Одна з ракет потрапила у житлову забудову в центрі Харкова. В одному з будинків виникла пожежа, є один постраждалий.

Згодом керівник ОВА повідомив про трьох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. З осколковими пораненнями госпіталізували 54-річну жінку. Ще Двом чоловікам 51 та 55 років надали допомогу на місці.

Нагадаємо, корабельне угруповання військ росії у Чорному морі зменшилося, однак українські військові вважають, що це може свідчити про те, що ворог готується до нового ракетного удару по Україні.