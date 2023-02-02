Армія рф може готувати нову ракетну атаку – ОК «Південь»

https://racurs.ua/ua/n179502-armiya-rf-moje-gotuvaty-novu-raketnu-ataku-ok-pivden.html

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Корабельне угруповання військ росії у Чорному морі зменшилося, проте це може свідчити про підготовку до нового ракетного удару по Україні.

Наразі вороже корабельне угруповання продовжує маневри і переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилася їхня кількість — станом на зараз це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій. Решта — заведено в пункти базування, — повідомила в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» очільниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Водночас вона додала, що «це може свідчити про певну підготовку».

Ми вже не раз спостерігали таку послідовність їхніх дій. Вони певний час грають м’язами в морі, демонструють свою присутність та імітують контроль ситуації. А потім заходять у пункти базування, як правило, готуючись до певних дій, до маневрів щодо масованого ракетного удару, — зазначила представниця ОК «Південь».

Зі слів Гуменюк, зменшення кількості кораблів, швидше за все, не пов’язано зі штормом в морі, оскільки за погодними умовами, які є зараз, кораблі можуть триматися у морі.

Нагадаємо, внаслідок 13-ї масштабної атаки на енергооб'єкти України російські ракети поцілили у п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах.