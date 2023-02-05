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Кирилл Буданов, фото: Офис президента
Замену министра обороны подтвердил Арахамия на заседании «Слуги народа» — СМИhttps://racurs.ua/n179624-zamenu-ministra-oborony-podtverdil-arahamiya-na-zasedanii-slugi-naroda-smi.htmlРакурс
Верховна Рада проголосує за відставку міністра оборони Олексія Резнікова на наступному пленарному засіданні найближчим часом. На його місце призначать чинного очільника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирила Буданова.
Про це на зборах фракції «Слуга народу» повідомив її очільник Давид Арахамія, пише агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.
Також джерело агентства розповіло про інші заплановані зміни в уряді:
- чинний виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк буде призначений головою СБУ;
- виконувач обов’язків голови МВС Ігор Клименко стане головою цього відомства;
- Резніков замінить Павла Рябікіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Нагадаємо, Резніков нещодавно розповів, за яких умов подасть у відставку з посади очільника Міноборони.
Джерело: «РБК-Україна»
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