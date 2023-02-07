Основную цель масштабного наступления рф назвала британская разведка

Основную цель масштабного наступления рф назвали британцы. Фото:

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Країна-агресор російська федерація намагається відновити великі наступальні операції в Україні.

До таких дій окупаційна армія вдається з січня 2023 року. Мета ворога, ймовірно, полягає у тому, щоб захопити ті райони Донецької області, які зараз контролюються Україною. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії, який був опублікований 7 лютого в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що армії рф вдалося просунутися лише на кілька сотень метрів на тиждень. Для успішного наступу окупантам зараз бракує боєприпасів і маневрених підрозділів.

Західні експерти вважають, що російське командування, ймовірно, будує плани, які потребують недостатньо укомплектованих, недосвідчених підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний та професійний тиск. При цьому лідери рф ймовірно продовжать вимагати масштабних обіцянок.

У британському Міноборони вважають, що навряд чи росія зможе найближчими тижнями наростити сил, необхідні для суттєвого впливу на результат війни.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що нові наступи російських військ можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму окупанти оборонятимуться.