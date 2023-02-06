Напрями можливих наступів армії рф визначило ГУР. Фото:

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Три напрями можливих наступів російської армії визначила українська розвідка.

Наступи військ рф можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму окупанти оборонятимуться. Про це повідомляється у матеріалі «Під знаком сови», який опублікований на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Розвідка стверджує, що кремль хоче забрати до війська від 300 до 500 тис. мобілізованих, щоб забезпечення проведення наступу на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.

У ГУР зазначають, що нова хвиля мобілізації в росії триватиме до двох місяців. Однак чи вдасться агресору реалізувати свої плани напряму залежатиме від оснащення російських резервістів, так і від рівня, якості та темпів західної військової підтримки українських захисників.

Підписаний наказ про мобілізацію 500 тис. призовників у січні — це на додаток до 300 тис. мобілізованих у жовтні 2022 року. Це свідчить про те, що російський президент володимир путін не має наміру припиняти війну.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російську окупанти будуть намагатися відволікати українських військових шляхом наступу з різних напрямків.

Нагадаємо, британське видання Financial Times із посиланням на неназваного радника Збройних сил України повідомило, що новий масштабний наступ російської федерації на території України розпочнеться упродовж наступних 10 днів.