Игорь Коломойский, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n179676-gorsovet-dnepra-otsudil-u-kolomoyskogo-aeroport-filatov.html

Ракурс

Міська рада Дніпра спільно з НАБУ відсудила аеропорт у бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це сьогодні, 7 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Мер нагадав, що у вересні 2022 року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського «Галтера» Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту.

Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо — на «юриспруденції» Ігоря Валерійовіча, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили, — зазначив Філатов.

Тепер — після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу, — додав він.

Філатов додав, що очікується ще розгляд цього питання у касаційному суді.

І хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвано з його рук, --зазначив мер Дніпра. — А після Української Перемоги сюди нарешті зайдуть лоукости, тож дніпряни і всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами.

Також Фіатов подякував державним органам, які допомагали відстоювати позицію міськради у цьому питанні.