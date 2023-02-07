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Украинские спасатели помогут Турции, фото: ГСЧС
Землетрясение в Турции — Украина направляет поисково-спасательный отрядhttps://racurs.ua/n179680-zemletryasenie-v-turcii-ukraina-napravlyaet-poiskovo-spasatelnyy-otryad.htmlРакурс
Українські рятувальники допоможуть ліквідовувати наслідки потужного землетрусу, який стався у Туреччині вчора, 6 лютого.
Кабмін доручив ДСНС і МВС відправити у Туреччину зведений пошуково-рятувальний загін. Відповідне розпорядження сьогодні, 7 лютого, опубліковане на сайті Кабміну.
У розпорядженні Кабміну вказано, що рятувальний загін та автотранспорт доставлять до Туреччини літаками Ан-32 і Ан-26.
Загальна чисельність загону становитиме 87 осіб, з них 10 — членів екіпажів літаків.
Нагадаємо, 6 лютого на південному-сході Туреччини та півночі Сирії з інтервалом у дев’ять годин сталися два потужні землетруси з магнітудою 7,8 та 7,5 за шкалою Ріхтера. В результаті тисячі людей загинули, десятки тисяч постраждали.
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