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Украинские спасатели помогут Турции, фото: ГСЧС

Землетрясение в Турции — Украина направляет поисково-спасательный отряд

7 фев 2023, 17:30
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Українські рятувальники допоможуть ліквідовувати наслідки потужного землетрусу, який стався у Туреччині вчора, 6 лютого.





Кабмін доручив ДСНС і МВС відправити у Туреччину зведений пошуково-рятувальний загін. Відповідне розпорядження сьогодні, 7 лютого, опубліковане на сайті Кабміну.

У розпорядженні Кабміну вказано, що рятувальний загін та автотранспорт доставлять до Туреччини літаками Ан-32 і Ан-26.

Загальна чисельність загону становитиме 87 осіб, з них 10 — членів екіпажів літаків.

Нагадаємо, 6 лютого на південному-сході Туреччини та півночі Сирії з інтервалом у дев’ять годин сталися два потужні землетруси з магнітудою 7,8 та 7,5 за шкалою Ріхтера. В результаті тисячі людей загинули, десятки тисяч постраждали.

Источник: Ракурс


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