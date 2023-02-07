Украинские спасатели помогут Турции, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n179680-zemletryasenie-v-turcii-ukraina-napravlyaet-poiskovo-spasatelnyy-otryad.html

Ракурс

Українські рятувальники допоможуть ліквідовувати наслідки потужного землетрусу, який стався у Туреччині вчора, 6 лютого.

Кабмін доручив ДСНС і МВС відправити у Туреччину зведений пошуково-рятувальний загін. Відповідне розпорядження сьогодні, 7 лютого, опубліковане на сайті Кабміну.

У розпорядженні Кабміну вказано, що рятувальний загін та автотранспорт доставлять до Туреччини літаками Ан-32 і Ан-26.

Загальна чисельність загону становитиме 87 осіб, з них 10 — членів екіпажів літаків.

Нагадаємо, 6 лютого на південному-сході Туреччини та півночі Сирії з інтервалом у дев’ять годин сталися два потужні землетруси з магнітудою 7,8 та 7,5 за шкалою Ріхтера. В результаті тисячі людей загинули, десятки тисяч постраждали.