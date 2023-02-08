У рф нет мощности для большого наступления в «нереалистические термины» - ISW

https://racurs.ua/n179691-u-rf-net-sil-dlya-bolshogo-nastupleniya-v-nerealisticheskie-terminy-isw.html

Ракурс

Армія росії готує черговий наступ на Україну, проте їй бракує бойової потужності. Про це йдеться у звіті американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Міністр оборони рф сергій шойгу провів прес-конференцію про стан війни 7 лютого, ймовірно, у спробі позиціонувати оборонне відомство рф як ефективний і залучений керівний апарат. Шойгу заявив, що російські війська успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром, і стверджував, що нещодавно вони захопили Соледар, Кліщіївку, Підгороднє, Краснополівку, Благодатне і Миколаївку в Бахмутському районі та Лобкове в Запорізькій області.

Аналітики ISW припускають, що шойгу вийшов на публіку задля створення видимості формальності та легітимності для міністерства оборони рф, яке продовжує реформувати армію рф, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні.

У ISW зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності.

Експерти наголошують, що російський націоналістичний пропагандистський інформпростір продовжує висловлювати занепокоєння щодо нездатності рф провести швидку і багатопланову вирішальну наступальну операцію у визначені терміни.

Окрім цього, держкомпанія «Газпром», ймовірно, створює власну «приватну службу безпеки» на противагу приватним військовим компаніям (ПВК). Водночас, не виключено, що кремль розглядає можливість виконання деяких вимог, раніше озвучених фінансистом групи «Вагнер» євгеном пригожиним, щоб налагодити відносини з іншими націоналістичними діячами.