Россияне решили экскаватором рыть окопы, ВСУ помогли им углубиться

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Російські солдати вирішили за допомогою екскаватора вирити свої окопи, воїни Збройних сил України допомогли їм «заглибитися». Про це 8 лютого повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Вирішили окупанти не напрягатися і екскаватором вирити окопи. Така затія не сподобалася бійцям 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, — йдеться у повідомленні.

Наслідки роботи ЗСУ видно на відео.