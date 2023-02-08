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Россияне решили экскаватором рыть окопы, ВСУ помогли им углубиться
Россияне решили экскаватором рыть окопы, ВСУ помогли им углубиться (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179701-rossiyane-reshili-ekskavatorom-ryt-okopy-vsu-pomogli-im-uglubitsya-video.htmlРакурс
Російські солдати вирішили за допомогою екскаватора вирити свої окопи, воїни Збройних сил України допомогли їм «заглибитися». Про це 8 лютого повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
Вирішили окупанти не напрягатися і екскаватором вирити окопи. Така затія не сподобалася бійцям 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, — йдеться у повідомленні.
Наслідки роботи ЗСУ видно на відео.
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