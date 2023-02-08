Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне решили экскаватором рыть окопы, ВСУ помогли им углубиться

Россияне решили экскаватором рыть окопы, ВСУ помогли им углубиться (ВИДЕО)

8 фев 2023, 12:20
999

Російські солдати вирішили за допомогою екскаватора вирити свої окопи, воїни Збройних сил України допомогли їм «заглибитися». Про це 8 лютого повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.





Вирішили окупанти не напрягатися і екскаватором вирити окопи. Така затія не сподобалася бійцям 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, — йдеться у повідомленні.

Наслідки роботи ЗСУ видно на відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров