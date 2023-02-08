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Ракурс
Росіяни вирішили екскаватором рити окопи, ЗСУ допомогли їм заглибитися

Росіяни вирішили екскаватором рити окопи, ЗСУ допомогли їм заглибитися (ВІДЕО)

8 лют 2023, 12:20
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Російські солдати вирішили за допомогою екскаватора вирити свої окопи, воїни Збройних сил України допомогли їм «заглибитися». Про це 8 лютого повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.





Вирішили окупанти не напрягатися і екскаватором вирити окопи. Така затія не сподобалася бійцям 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, — йдеться у повідомленні.

Наслідки роботи ЗСУ видно на відео.

Джерело: Ракурс


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