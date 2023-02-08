ВСУ зачистили САУ и пушку-гаубицу Д20 россиян у Соледара

https://racurs.ua/n179703-vsu-zachistili-sau-i-pushku-gaubicu-d20-rossiyan-u-soledara-video.html

Ракурс

Вправність українських артилеристів по російській артилерійській системі на саморухомій базі САУ та гарматі-гаубиці Д-20 показала 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це 8 лютого повідомляє прес-служба 45-ї бригади у Фейсбук.