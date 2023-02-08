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ВСУ зачистили САУ и пушку-гаубицу Д20 россиян у Соледара

ВСУ зачистили САУ и пушку-гаубицу Д20 россиян у Соледара (ВИДЕО)

8 фев 2023, 13:23
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Вправність українських артилеристів по російській артилерійській системі на саморухомій базі САУ та гарматі-гаубиці Д-20 показала 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.





Про це 8 лютого повідомляє прес-служба 45-ї бригади у Фейсбук.

Робота артилеристів по ворожій САУ та Д-20, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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