ЗСУ зачистили САУ і гармату-гаубицю Д20 росіян біля Соледару

https://racurs.ua/ua/n179703-zsu-zachystyly-sau-i-garmatu-gaubycu-d20-rosiyan-bilya-soledaru-video.html

Ракурс

Вправність українських артилеристів по російській артилерійській системі на саморухомій базі САУ та гарматі-гаубиці Д-20 показала 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це 8 лютого повідомляє прес-служба 45-ї бригади у Фейсбук.