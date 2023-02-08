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Ракурс
Полк Калиновского провел ближний бой и штурмовую операцию под Бахмутом

Полк Калиновского провел ближний бой и штурмовую операцию под Бахмутом (ВИДЕО)

8 фев 2023, 13:54
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Білоруський полк імені Кастуся Калиновського показав відео ближнього бою під час штурмової операції під Бахмутом.





Штурмова операція полку Калиновського. Контактний бій з окупантом під Бахмутом. Ворог на відстані 150 метрів. Прибуття артилерії проти ворога, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня мінометники батальйону «Волат» білоруського полку Калиновського опублікували відеофрагмент своєї бойової роботи. Білоруси нищили російських окупантів з міномету калібру 120 міліметрів.

Раніше бійці білоруського полку показали штурм позицій російських окупантів на Донеччині. У прес-службі полку повідомили, що воєнні злочинці рф займалися мародерством і знімали із загиблих захисників України форму і взуття. Тому білоруські воїни вступили у ближній бій із загарбниками. Вони увірвалися на позиції рф і знищили ворога.

Источник: Ракурс


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