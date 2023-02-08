Полк Калиновського провів ближній бій і штурмову операцію під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n179704-polk-kalynovskogo-proviv-blyjniy-biy-i-shturmovu-operaciu-pid-bahmutom-video.html

Ракурс

Білоруський полк імені Кастуся Калиновського показав відео ближнього бою під час штурмової операції під Бахмутом.

Штурмова операція полку Калиновського. Контактний бій з окупантом під Бахмутом. Ворог на відстані 150 метрів. Прибуття артилерії проти ворога, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня мінометники батальйону «Волат» білоруського полку Калиновського опублікували відеофрагмент своєї бойової роботи. Білоруси нищили російських окупантів з міномету калібру 120 міліметрів.

Раніше бійці білоруського полку показали штурм позицій російських окупантів на Донеччині. У прес-службі полку повідомили, що воєнні злочинці рф займалися мародерством і знімали із загиблих захисників України форму і взуття. Тому білоруські воїни вступили у ближній бій із загарбниками. Вони увірвалися на позиції рф і знищили ворога.