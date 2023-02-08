СБУ обвинила главу «минобразования днр», приказвшую сжечь в Донецке украинские учебники

СБУ обвинила руководитель «минобразования днр», которая приказала сжечь в Донецке украинские учебники

https://racurs.ua/n179717-sbu-obvinila-glavu-minobrazovaniya-dnr-prikazvshuu-sjech-v-donecke-ukrainskie-uchebniki.html

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру очільниці «міносвіти днр», яка наказала спалити у Донецьку українські підручники з історії.

СБУ провела слідчо-оперативні дії стосовно так званого міністра терористичного угруповання днр.

Зловмисницею є росіянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала «призначення» до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини.

На цій «посаді» вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських «стандартів».

Для цього організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю «переписати» навчальну програму з історії України.

Також «псевдоміністр» змушує вчителів їздити на «курси переформатування» в росію та відправляє дітей до «таборів» країни-агресора.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Втім, співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.