Нефтегазовые доходы россии в 2023 году упадут по меньшей мере на 25%

https://racurs.ua/n179718-neftegazovye-dohody-rossii-v-2023-godu-upadut-po-menshey-mere-na-25.html

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Від 5 лютого вступило в дію ембарго ЄС на постачання нафтопродуктів з обмеженням цін, а раніше, з 5 грудня чинності набули аналогічні ж заходи щодо постачань російської сирої нафти.

Ринок країн, які ввели ембарго на нафтопродукти, складали 2/3 усього російського експорту дизпалив та мазуту.

Після цього нафтогазові доходи рф у 2023 році впадуть, як мінімум, на 25%, прогнозують в Українському інституті майбутнього.

Санкції щодо сирої нафти матимуть помірний вплив на показники видобутку та експорту нафти у росії, проте суттєвіший вплив на доходи, через застосування цінового обмеження. За оцінками Інституту (базові сценарії прогнозів цін та дисконтів), загальне падіння доходів від експорту нафти рф може скласти 25−46% порівняно із 2021 роком, у разі якщо рф не вдасться до маніпуляцій та шантажу на ринку у відповідь на ембарго.

Зміну на ринку нафтопродуктів після початку роботи ембарго та прайс-кепів спрогнозувати значно складніше, ніж у випадку сирої нафти. Проте експорт нафтопродуктів може скоротитися на 20−35%. При цьому, скоротивши обсяги нафтопереробки, росія намагатиметься відправити цю нафту на експорт, але знову ж таки продаватиме її зі знижкою: «дружні» країни хоч і не підтримали санкцій, але вимагають знижок, користуючись безвихідним положенням рф.

Водночас значно більші відстані до Китаю та Індії, порівняно із країнами ЄС, означають вищі транспортні витрати, а відтак необхідність знижувати ціну нафти, щоб конкурувати. Ключовими ринками для рф будуть Індія та Китай, які перероблятимуть російську нафту та експортуватимуть нафтопродукти, окремо і в ті регіони, які раніше були російським ринком.