Зеленский выступает на заседании Европарламента

https://racurs.ua/n179739-zelenskiy-vystupaet-na-zasedanii-evroparlamenta-translyaciya.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 9 лютого приїхав до Брюсселю, щоб виступити на засіданні Європарламенту.

Напередодні Володимира Зеленського запросили взяти участь у саміті лідерів Європейського союзу, який запланований на 9−10 лютого у Брюсселі.

Зеленський у Брюсселі звернеться до лідерів ЄС із чотирма запитами, повідомило видання Euractiv.

спільна підтримка прискорення постачання озброєнь перед можливим весняним наступом рф, насамперед винищувачів і далекобійних ракет;

посилення санкційного тиску на агресора, введення обмежень проти російської атомної галузі, зокрема, «Росатома»;

питання вступу України до ЄС;

підтримка української формули миру для формування нової архітектури глобальної безпеки.

Видання наголошує, що Зеленському навряд чи вдасться отримати негайні обіцянки задовольнити ці запити, але приїзд до Брюсселя дає можливість лобіювати відразу всіх 27 лідерів ЄС.

8 лютого президент України перебував у Лондоні та Парижі. У столиці Великої Британії відбулися зустрічі Зеленського з Ріші Сунаком, королем Чарльзом III, у парламенті Британії, а також поїздка на військову базу, де тренують українських танкістів.

Згодом Зеленський відлетів до Парижу, де вночі зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.