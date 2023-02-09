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45 артбригада уничтожила российские САУ Мста-Б, БМП и пушку Д-20 – удары по россиянам
45 артбригада уничтожила российские САУ «Мста-Б», БМП и пушку Д-20 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179746-45-artbrigada-unichtojila-rossiyskie-sau-msta-b-bmp-i-pushku-d-20-video.htmlРакурс
Сухопутні війська ЗСУ показали роботу 45 окремої артилерійської бригади.
Її артилерія знищила російські САУ «Мста-Б», БМП та гармату Д-20. Техніку армії рф українські гармаші знищували з першого пострілу. Вогонь коригував дрон, який і записав відео артударів.
Особлива увага на відео 45 бригади — музичному супроводу (це музика Чайковського для балету «Лускунчик»).
Відео роботи німецької САУ PZH 2000 прес-служба Сухопутніх військ поклала на «Пори року» Антоніо Вівальді.
І як результат — 200-ті «вагнерівці» під Бахмутом, — підписали ролик українські військові.
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