45 артбригада знищила російські САУ Мста-Б, БМП та гармату Д-20

https://racurs.ua/ua/n179746-45-artbrygada-znyschyla-rosiyski-sau-msta-b-bmp-ta-garmatu-d-20-video.html

Ракурс

Сухопутні війська ЗСУ показали роботу 45 окремої артилерійської бригади.

Її артилерія знищила російські САУ «Мста-Б», БМП та гармату Д-20. Техніку армії рф українські гармаші знищували з першого пострілу. Вогонь коригував дрон, який і записав відео артударів.

Особлива увага на відео 45 бригади — музичному супроводу (це музика Чайковського для балету «Лускунчик»).

Відео роботи німецької САУ PZH 2000 прес-служба Сухопутніх військ поклала на «Пори року» Антоніо Вівальді.