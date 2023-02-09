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Ракурс
45 артбригада знищила російські САУ Мста-Б, БМП та гармату Д-20

45 артбригада знищила російські САУ Мста-Б, БМП та гармату Д-20 (ВІДЕО)

9 лют 2023, 12:39
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Сухопутні війська ЗСУ показали роботу 45 окремої артилерійської бригади.





Її артилерія знищила російські САУ «Мста-Б», БМП та гармату Д-20. Техніку армії рф українські гармаші знищували з першого пострілу. Вогонь коригував дрон, який і записав відео артударів.

Особлива увага на відео 45 бригади — музичному супроводу (це музика Чайковського для балету «Лускунчик»).

Відео роботи німецької САУ PZH 2000 прес-служба Сухопутніх військ поклала на «Пори року» Антоніо Вівальді.

І як результат — 200-ті «вагнерівці» під Бахмутом, — підписали ролик українські військові.

Джерело: Ракурс


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