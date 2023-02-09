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Киев сопротивляется, как и вся Украина - мэр Парижа в столичном совете
Киев сопротивляется, как и вся Украина — мэр Парижа в столичном совете (ФОТО)https://racurs.ua/n179747-kiev-soprotivlyaetsya-kak-i-vsya-ukraina-mer-parija-v-stolichnom-sovete-foto.htmlРакурс
До Києва вже вдруге від початку великої війни московитів проти України приїхала мер Парижа Анн Ідальго.
Її київський колега Віталій Кличко написав у своїх соцмережах, що «Ідальго виступає в сесійній залі Київради».
Делегація зі столиці Франції прибула з допомогою — передала Києву 10 генераторів.
Ідальго заявила, що «громадяни Європи, громадяни Франції, громадяни Парижа будуть поруч з українцями до перемоги».
Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, попри холод, бомбардування, попри обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх, — сказала Ідальго.
Ідальго днями висловилася проти участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024, яка проходитиме у французькій столиці.
Неможливо, щоб російські спортсмени марширували на церемонії відкриття, як ні в чому не бувало. Щоб російська делегація приїхала до Парижа поки на Україну падають бомби, цитує Ідальго Reuters.
Я проти того, щоб росіяни виступали навіть під нейтральним прапором поки йде війна. Якщо вони хочуть приїхати на Олімпіаду, то нехай виступають за збірну біженців. Якщо російські спортсмени приїдуть, як біженці, це означатиме, що вони не підтримують режим путіна, — заявила Ідальго.
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