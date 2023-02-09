Київ чинить опір, як і вся Україна - мер Парижа у столичній раді

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До Києва вже вдруге від початку великої війни московитів проти України приїхала мер Парижа Анн Ідальго.

Її київський колега Віталій Кличко написав у своїх соцмережах, що «Ідальго виступає в сесійній залі Київради».

Делегація зі столиці Франції прибула з допомогою — передала Києву 10 генераторів.

Ідальго заявила, що «громадяни Європи, громадяни Франції, громадяни Парижа будуть поруч з українцями до перемоги».

Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, попри холод, бомбардування, попри обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх, — сказала Ідальго.

Ідальго днями висловилася проти участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024, яка проходитиме у французькій столиці.

Неможливо, щоб російські спортсмени марширували на церемонії відкриття, як ні в чому не бувало. Щоб російська делегація приїхала до Парижа поки на Україну падають бомби, цитує Ідальго Reuters.