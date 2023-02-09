Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» сбили на Херсонщине - Воздушные силы

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Збройні сили України на території Херсонської області збили російський розвідувально-ударний безпілотник «Оріон». Про це у четвер повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

9 лютого близько 15.00 на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано ворожий розвідувально-ударний безпілотник «Оріон», — йдеться у повідомленні.

Українські військові нагадали, що за допомогою штатних оптичних засобів «Оріон» здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі. Окрім цього, безпілотник може завдавати ударів по наземних цілях, застосовуючи керовані ракети та авіабомби.