Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Три бригады ВСУ показали последствия совместной работы по оккупантам

Три бригады ВСУ показали последствия совместной работы по оккупантам (ВИДЕО)

9 фев 2023, 18:19
999

Спільну роботу бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського по російських загарбниках на лінії фронту показали на відео.





Виносити «сміття» з нашої землі — нелегко… Разом ми сила, окремо — мішень, — наголошують військовослужбовці Збройних сил України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров