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Три бригады ВСУ показали последствия совместной работы по оккупантам
Три бригады ВСУ показали последствия совместной работы по оккупантам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179762-tri-brigady-vsu-pokazali-posledstviya-sovmestnoy-raboty-po-okkupantam-video.htmlРакурс
Спільну роботу бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського по російських загарбниках на лінії фронту показали на відео.
Виносити «сміття» з нашої землі — нелегко… Разом ми сила, окремо — мішень, — наголошують військовослужбовці Збройних сил України.
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