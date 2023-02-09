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Три бригади ЗСУ показали наслідки спільної “роботи” по окупантах
Три бригади ЗСУ показали наслідки спільної «роботи» по окупантах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179762-try-brygady-zsu-pokazaly-naslidky-spilnoyi-roboty-po-okupantah-video.htmlРакурс
Спільну роботу бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського по російських загарбниках на лінії фронту показали на відео.
Виносити «сміття» з нашої землі — нелегко… Разом ми сила, окремо — мішень, — наголошують військовослужбовці Збройних сил України.
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