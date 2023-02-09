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Ракурс
Три бригади ЗСУ показали наслідки спільної “роботи” по окупантах

Три бригади ЗСУ показали наслідки спільної «роботи» по окупантах (ВІДЕО)

9 лют 2023, 18:19
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Спільну роботу бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського по російських загарбниках на лінії фронту показали на відео.





Виносити «сміття» з нашої землі — нелегко… Разом ми сила, окремо — мішень, — наголошують військовослужбовці Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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